Telediario - 8 horas - 20/09/23 - Lengua de signos

Ha habido acuerdo y casi por unanimidad: 21 de las 23 jugadoras de la selección española femenina van a jugar el partido del viernes contra Suecia. Futbolistas y federación han llegado al pacto tras una negociación que ha durado prácticamente toda la madrugada y que ha necesitado de la mediación del gobierno. Hasta casi las 5:00 horas de la madrugada ha durado esa reunión. Lo que ha desatascado la situación ha sido que las jugadoras han logrado el compromiso de la Federación de que habrá cambios inminentes, que es lo que pedían las futbolistas. Como decíais, 21 de las 23 convocadas se van a quedar con el equipo. Así que dos de ellas abandonaran la concentración. No ha trascendido todavía quiénes, pero sí sabemos que no van a ser sancionadas y que Montse Tomé seguirá como seleccionadora. - Catalán, gallego y euskera. Ya se pueden utilizar lenguas cooficiales en el Congreso. El primer pleno de la legislatura deja varias imágenes col La de los diputados del PP sin ponerse los auriculares, la del portavoz popular hablando en euskera y traduciéndose a sí mismo o la de los representantes de VOX dejando los pinganillos sobre el escaño vacío de Sánchez y abandonando en bloque el hemiciclo. El Congreso ha dado el primer paso para cambiar el reglamento que permita su uso en toda la actividad de la cámara. Con mayoría absoluta de 179 diputados. - El mismo debate sobre el uso de lenguas cooficiales en el Parlamento Europeo sigue abierto en Bruselas. Varios países dicen que necesitan más tiempo y la decisión se aplaza. El gobierno español apuesta por empezar por el catalán, mientras se avanza en la implantación del gallego y el euskera. - Y en paralelo a estos debates, Oriol Junqueras asegura que el PSOE ya pactó en agosto con Esquerra las bases para una futura ley de amnistía. - En una conversación con periodistas, Sánchez ha dicho que NO contempla la repetición electoral y asegura que su plan es un gobierno progresista. Ha sido en Nueva York, donde continúa la Asamblea de Naciones Unidas, a la que acude -por primera vez de forma presencial- el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.