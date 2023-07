Telediario - 8 horas - 17/07/23 - Lengua de signos

Tras 4 horas y 43 minutos de partido, Carlos Alcaraz es el nuevo campeón de Wimbledon. El español gana así el segundo grand slam de su carrera con tan solo 20 años. Además Marcos, lo hace contra un jugador, Novak Djokovic, que llevaba más de 10 años sin perder en la pista de central de Wimbledon. Se enfrentaban dos generaciones. 16 años de diferencia entre uno y otro y Carlos ha demostrado que sin ningún tipo de dudas es presente de este deporte. Batalla física y psicológica que el murciano ganó en 5 sets ante un jugador que luchaba por ganar su Grand Slam número 24. Con esta victoria Carlos Alcaraz se convierte en el quinto español en ganar Wimbledon. El primero fue Manolo Santana en 1966, después llegaron Conchita Martínez, Muguruza y Rafa Nadal, que lo logró en 2 ocasiones, la primera en 2008 y la segunda en 2010. - En La Palma, el incendio que amenaza el parque nacional de la Caldera de Taburiente sigue sin control, aunque evoluciona favorablemente. La superficie afectada se acerca a las 4.000 hectáreas, 1.000 menos de las que se había informado al principio. La mayoría de los cuatro mil desalojados ya pueden volver a sus casas. - A partir de hoy los pesqueros españoles no podrán faenar en caladeros de Marruecos. Termina el acuerdo de este país con la Unión Europea, que afecta a casi 140 barcos comunitarios. El Gobierno promete ayudas hasta la renovación del acuerdo, algo que confía en que llegue pronto. - Y otro acuerdo que acaba hoy, el del paso de cereales de Ucrania a través del Mar Negro. Putin amenaza con no prorrogarlo si no se eliminan las trabas para la exportación de productos rusos. Del paso de los barcos cargados de grano depende la seguridad alimentaria de muchos países africanos.