Telediario - 8 horas - 15/09/23 - Lengua de signos

Esta mañana declara Luis Rubiales ante la Audiencia Nacional. Se sienta ante el juez para responder -como investigado- a la denuncia presentada por la Fiscalía por el beso no consentido a Jenni Hermoso. El ministerio público considera que pudo cometer dos delitos: agresión sexual y coacciones. Su declaración llega cinco días después de que Rubiales anunciase que dimitía de sus cargos en la Federación y en la UEFA. - Tres jugadores de las categorías inferiores del Real Madrid han sido detenidos y otro más está investigado por haber difundido un video de contenido sexual con una menor, sin que ella lo haya autorizado. Sus móviles han sido intervenidos y ellos han quedado en libertad. - Y sobre la hipotética ley de Amnistía: Sumar presentará en unos días una propuesta pactada con Junts y la pondrán sobre la mesa del PSOE. Mientras, los socialistas critican que el PP organice un acto contra la amnistía a dos días de la investidura de Feijóo. Hoy, por cierto, el líder del PP coincidirá de nuevo en un acto con Aznar. - Libia continúa en estado crítico. A Derna, la ciudad más afectada, la ayuda exterior va llegando con cuentagotas porque la zona continúa siendo muy inaccesible. Algunas autoridades se atreven a hablar ya de más de 20.000 fallecidos. - Y hoy la seleccionadora Montse Tomé dará su primera lista de convocadas. Pero de momento no hay jugadoras seleccionables. Hermetismo total por parte de las jugadoras que todavía no han comunicado si volverán a la selección o no después del estallido del caso Rubiales. Ellas pedían cambios estructurales y esta mañana está previsto que comuniquen si el cese de Vilda y la dimisión de Rubiales son suficientes para su vuelta. - Precisamente es el parón de selecciones el que ha terminado en la masculina y por eso hoy vuelve la liga. La quinta jornada arranca esta noche en butarque con el Rayo Vallecano – Alavés.

FOTO: REUTERS/Juan Medina