Telediario en lengua de signos: Telediario - 8 horas - 12/07/23 - Lengua de signos | RTVE Play

El calor continúa, otra noche en la que dormir ha sido complicado, sobre todo en la mitad sur de la península. Los termómetros volverán a acercarse a los 40 grados en las próximas horas, en Andalucía, Murcia o el interior de la Comunidad Valenciana. Se libran hoy también de esta ola de calor en el noroeste. En A Coruña o en A Mariña en Lugo hoy no superarán los 24 grados. - La OTAN deja la puerta abierta a Ucrania, pero sin una invitación formal para sumarse a la Alianza, ni un plazo concreto para hacerlo. El secretario general dice que esa invitación llegará "cuando se den las condiciones" y cuando así lo acuerden, lo decidan, los países aliados. Zelenski asegura que es "absurdo" que no se ponga fecha a la adhesión. - Esto es Israel. Decenas de miles de manifestantes, contrarios a la reforma judicial de Netanyahu, han salido a la calle, han bloqueado el principal aeropuerto del país o la carretera que comunica Tel Aviv con Jerusalén. La policía ha detenido a 70 personas, la mitad ya están en libertad. La reforma elimina la posibilidad de que el Tribunal Supremo pueda revisar o revocar las decisiones aprobadas por el gobierno. - Localizan el cadáver de un niño de tan solo dos años en una playa en Roda de Berà, en la provincia de Tarragona. No hay ninguna denuncia por desaparición en la zona y la Guardia Civil investiga si el pequeño podría ir a bordo de alguna embarcación de migrantes naufragada. La corriente del mar le habría arrastrado hasta la orilla. - Cinco años después, ha vuelto a ganar un español en el Tour de Francia: Pello Bilbao. Llevábamos 99 etapas sin ver una victoria española en el Tour. Fue el más rápido entre los escapados. Etapa dura, 5 puertos de montaña y con una dedicatoria muy especial, a su compañero de equipo Gino Mader, fallecido hace 3 semanas en la Vuelta a Suiza. - Y en Wimbledon comenzaron los cuartos de final con victorias de Sinner ante Saifulin y la de Djokovic contra Rublev. El serbio perdió el primer set, pero demostró que es el favorito para llevarse este Grand Slam. Hoy, turno para Carlos Alcaraz contra el danés Rune.