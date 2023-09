Telediario - 8 horas - 11/09/23 - Lengua de signos

Luis Rubiales dimite como presidente de la Federación de Fútbol y como vicepresidente de la UEFA. Unos 21 días después del beso no consentido a Jenni Hermoso, anuncia que deja todos sus cargos. Lo ha contado en una entrevista primero y en un comunicado después. Principalmente, Rubiales se muestra resignado, explica que no podrá seguir en el cargo por la suspensión de la FIFA, los múltiples procedimientos que tiene abiertos y porque, dice, que “hay poderes fácticos” que impedirán su vuelta. Rubiales se echa un lado para que la candidatura española para el mundial 2030 tenga opciones y sobre todo, convencido de que “la verdad prevalecerá”. - Y noticia también de esta noche: Cuatro jóvenes han muerto arrollados por un tren de Rodalíes, los cercanías de Cataluña. Tenían entre 19 y 22 años. Ha sido cerca de la estación de Montmeló, a unos 20 kilómetros de Barcelona. Cruzaron la vía en un punto no autorizado y de dificil visibilidad -todo apunta a que iban a un festival de tecno en el circuito-. El maquinista ha dado negativo en el control de alcoholemia. - Hoy es 11 de septiembre, Diada en Cataluña y en plenas negociaciones para una investidura. En su discurso institucional, el president Aragonés insiste: Es necesaria la amnistía y un nuevo referéndum. "Votar libremente", dice. - El tiempo se agota en Marruecos, estamos en horas decisivas para los equipos de rescate que tratan de localizar a supervivientes entre los escombros. Por miedo o porque su casa quedó destruida por el peor terremoto en un siglo, muchos han dormido otra noche, la tercera, al raso. El terremoto deja al menos 2.100 fallecidos y más de 2.400 heridos (muchos de ellos graves). - Y en Chile hoy se cumplen 50 años del golpe de Estado contra el presidente Allende. Fue el final de la democracia y el comienzo de la dictadura del general Pinochet. El país llega a este aniversario dividido: Miles de personas han marchado por el centro de Santiago para rendir homenaje a las víctimas. Marcha con disturbios cerca del Cementerio General y del palacio presidencial. -

FOTO: REUTERS/JUAN MEDINA