Telediario - 21 horas - 07/08/23 - Lengua de signos

El PNV mantiene su no a Feijóo tras su intento de atraer a los nacionalistas vascos después de que Vox anunciara que le dará gratis sus votos para una hipotética investidura. Además, hemos sabido que la Junta Electoral Central ha rechazado el recurso del PSOE para revisar los votos nulos de Madrid tras el 23J. -- Nuevo posible caso de violencia machista. Un hombre de 23 años ha matado de una puñalada a su pareja en Almería. -- Prisión provisional sin fianza para dos policías locales de Marbella acusados de agresión sexual a dos mujeres inmigrantes. Ellas aseguran que los agentes las amenazaron con denunciar su situación irregular si no mantenían relaciones. -- En Níger, la Junta golpista se prepara para una posible intervención extranjera. La comunidad de países de África Occidental se reunirá el jueves para decidir qué pasos dar. -- El Gobierno británico ha comenzado a trasladar a solicitantes de asilo a un barco anclado en Portland, al sur de Inglaterra. Una medida muy polémica desde que se anunció. Según la ONU, la nueva ley migratoria británica no respeta el derecho internacional. -- Daniel Sancho, el español acusado de asesinar a un amigo en Tailandia, ha ingresado en prisión provisional. Allí va a permanecer hasta que comience el juicio. El joven ha confesado y ha acompañado a la policía a la escena del crimen. -- Badajoz y Mérida han superado los 44 grados en el primer día de la tercera ola de calor del verano. Lo peor ha estado en Extremadura, Andalucía y Castilla La-Mancha. El aviso naranja por calor intenso se extenderá a otras tres Comunidades.