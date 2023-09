Telediario - 8 horas - 14/09/23 - Lengua de signos

El PP convoca un acto contra una hipotética ley de amnistía -una de las exigencias de Junts y Esquerra para apoyar una investidura de Pedro Sánchez. Al acto, en Madrid, están invitados -dice el líder de los populares- todos los constitucionalistas. Y será solo dos días antes de su debate de investidura, el de Núñez Feijóo. El PP asegura que su objetivo es defender la Constitución. Los socialistas, Sumar y el president Aragonés acusan a Feijóo de seguir la instrucción de Aznar, que el martes llamaba a la movilización. Génova lo niega y asegura que su acto se organizó el lunes. - En Libia son ya 6.872 muertos y hay miles de desaparecidos. El mar ha empezado a devolver cadáveres a tierra. Son las víctimas arrastradas por la fuerza del agua tras la avalancha que ha arrasado la ciudad de Derna. Rescatistas españoles se dirigen a la zona. - En Marruecos, seis días después del terremoto, ya no hay esperanza de localizar a supervivientes y los equipos se retiran. Es muy complicado llevar ayuda a las montañas del Atlas, donde quienes se han salvado se preparan para un invierno que seguro será muy duro. - Hoy se va a hablar sobre el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso en Estrasburgo. A petición de Los Verdes (donde se integra Esquerra), la Eurocámara debatirá sobre "Violencia y discriminación en el mundo del Deporte". No habrá votación ni resolución final. - En los deportes, fin a la huelga en la Liga F. Tras trece días de huelga, el balón echará a rodar mañana. Patronal y sindicatos llegaron ayer por la noche, a última hora, a un acuerdo para subir el salario mínimo de las jugadoras un 25% y progresivamente en los próximos tres años. Empezando por 21.000 euros esta primera temporada, pudiendo incrementarse en función del crecimiento de los ingresos comerciales de la competición. - Y mañana la seleccionadora Montse Tomé tendrá que dar su primera lista de convocadas para la Nations League, competición que podría permitir a España estar en los Juegos Olímpicos. De momento, las campeonas del mundo y otras 58 jugadoras, siguen sin ser seleccionables.

FOTO: EFE/JUAN CARLOS HIDALGO