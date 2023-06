Xavi habla del frustrado regreso al Barça de su amigo Messi

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha dicho que le hacía ilusión que Leo Messi volviera a ser jugador azulgrana y que el argentino era "el primero" que quería regresar, pero las circunstancias no se dieron y al final decidió fichar por el Inter de Miami. "La ilusión con Leo se ha generado porque yo he hablado mucho con él. Nos hacía mucha ilusión a todas las partes. El primero era a él, luego a mí y luego al club. A todos, pero las circunstancias no se han dado", ha dicho Xavi en el canal de Jijantes FC en Twitch. Además, ha explicado que notó un cambio en Messi en los últimos días. "Noté que quizás no lo veía tan claro".

Foto: Efe