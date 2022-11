Vicenc Moretó, barbero de 'La Roja', viajará a Catar con la selección

Son jugadores que son iconos, tienen millones de seguidores, trabajan con marcas y su imagen es superimportante. Un mal corte de pelo les puede destrozar su ego. Entre los posibles convocados, algunas preferencias. "Carvajal sería uno de los jugadores que me encantaría poder cortarle, Sergio Ramos también me haría ilusión, y del Barcelona Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedri me gustaría mucho poder cortarle. "El Mullet, que es rasurado en los laterales y un poco más largo de arriba. Degradados más o menos extremos y en el caso de un jugador como Marcos Alonso, peine y tijera", señala el barbero de 'La Roja'. El otro día puede hablar con el barbero de Luis Enrique, que es un buen amigo mío, se llama Víctor y también hablé con el barbero de Leo Messi, que es el de Jordi Alba y el de Sergio Busquets, y también estaba muy contento porque él había sido alumno mío hace unos años. El hecho de poder permitirme el llamar a su peluquero y decirle "oye, habla con este jugador". Y me tranquiliza muchísimo saber que cuando yo vaya a Qatar muchos de ellos sabrán quién soy.