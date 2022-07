Si las agencias de viajes vendieran billetes al impresionismo se los quitarían de las manos, quién no querría pasar sus vacaciones en uno de estos cuadros. En el impresionismo no se suda, hace fresco, se necesita incluso una chaquetilla. En el impresionismo los almuerzos son multitudinarios y se pasea elegante con sombrilla por acantilados. Pero hay más destinos para estas fechas, nuestra imginaria agencia vende también billetes a los cuadros de Sorolla, claro, destino muy solicitado porque siempre hay cielos imponentes y mares maravillosos. Con Sorolla no hay cancelaciones nunca. Para viajeros que buscan desconectar del todo, dense un Hopper. Hopper es un territorio en el que se promueve la vida contemplativa, un lujo vamos. Si son más de piscina no se preocupen, viajen por ejemplo a David Hockney. Imaginen que son ese o esa que acaban de lanzarse del trampolín. Si no pueden viajar, al menos tengan a mano un quitasol, algo aliviará, aunque no es lo mismo.