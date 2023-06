Telediario 2 El sorteo de las mesas electorales de España, un sistema singular en Europa: "Involucra a todos los ciudadanos" Las mesas electorales de las elecciones generales se sortearán entre el 22 y el 28 de junio, con un sistema de elección que es singular en Europa.... 00:01:39 Recomendado para todos los públicos

El sorteo de las mesas electorales de España, un sistema singular en Europa: "Involucra a todos los ciudadanos" Recomendado para todos los públicos VO Sinopsis Las mesas electorales de las elecciones generales se sortearán entre el 22 y el 28 de junio, con un sistema de elección que es singular en Europa. Se elige entre cualquier ciudadano con derecho a voto menor de 70, con alguna excepción. Es un sorteo que podríamos llamar 'universal' y que, como dicen los politólogos, "involucra a todos los ciudadanos".



En otros países hay sorteos restringidos entre determinadas profesiones o entre los voluntarios que se apuntan previamente. Todos los sistemas tienen ventajas e inconvenientes, pero el de España, según los expertos, da confianza y legitimidad al proceso. Por eso se eligió tras la dictadura. Foto: EFE Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

[an error occurred while processing this directive]