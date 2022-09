Síndrome de Down: nuevo tratamiento para la mejora cognitiva

Un equipo de científicos internacionales ha descubierto un nuevo tratamiento que podría ayudar a mejorar la función cognitiva de los pacientes con síndrome de Down, una condición causada por la trisomía del cromosoma 21 y que afecta a uno de cada 800 nacimientos. Según han explicado los investigadores, el síndrome de Down presenta a largo plazo diversas dificultades como la disminución cognitiva por un deterioro temprano similar al alzhéimer, defectos de mielinización que vuelven más lentos los impulsos eléctricos de las neuronas, pérdida del olfato y subfertilidad. Hasta ahora, no existía ninguna opción viable para paliar los déficits cognitivos y olfativos de esta condición, pero el nuevo estudio publicado este jueves en la revista Science asegura que restaurar la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), una proteína esencial en la función reproductiva, con terapia pulsátil es la solución.

FOTO: GETTY