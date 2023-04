Este año está siendo seco. Sobre todo en el sur, donde la sequía está ahogando la tierra de Córdoba. Rafael Gómez, agricultor, muestra la tierra seca e indica no suele formar grietas "nunca en la vida". "No hay ni rastro de humedad", añade. Los olivos de Rafael no darán aceitunas y los agricultores de alrededor tampoco podrán recoger los cereales.

FOTO: EFE/ RAFA ALCAIDE