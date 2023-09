"Están jugando con sus carreras", así de contundente se muestra la presidenta de Futpro. No acudir a una llamada de la selección puede acarrear una suspensión de la ficha federativa. Ana Muñoz, ex presidente de integridad de la selección, también se ha pronunciado. "No están allí para hacerse fotos, hay que tomar decisiones, todas ellas quieren vestir la camiseta de la selección, pero no a cualquier precio".