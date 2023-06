RTVE celebrará un debate de candidatos a la Presidencia del Gobierno el próximo 19 de julio con Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox) y Yolanda Díaz (Sumar). Fuentes del Partido Popular han afirmado que Alberto Núñez Feijóo no no participará, aunque RTVE no ha recibido, de momento, ninguna comunicación formal al respecto y reitera su invitación al líder del PP.