El reto de la inmigración en la Unión Europea

Abdelatif Khatir es un refugiado sudanés. "Yo llegué a Ceuta, saltando la valla, y super difícil. Lo intenté 14 veces y en esas 14 veces siempre me detuvieron", nos dice. A la decimoquinta lo consiguió. Se dice fácil pero lo suyo fue una odisea migratoria de dos años desde que salió de Sudán hasta que consiguió el estatuto de refugiado. Ahora tiene otra vida a salvo, estudia un taller de empleo aquí en Sevilla... Hasta ahora las propuestas de la nueva política de asilo europea que se está negociando, no parecen suficientes para mejorar y garantizar el acceso, a ojos de las ong...Por delante todavía un largo proceso con muchos más obstáculos que no saben cómo terminará... La gran mayoría de las solicitudes son rechazadas.