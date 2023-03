Tenis | Rafa Nadal: "Todavía no sé cuando volveré a jugar"

El tenista Rafa Nadal sigue recuperándose de su lesión. Este lunes, en los premios de su fundación, ha asegurado que todavía no sabe cuándo y dónde retomará la competición cuando se acercan los grandes torneos en tierra batida. "Sé que estoy en mi rumbo. No sé cuando volveré, es la verdad. Estoy en una fase de incrementar el trabajo. Si supiera lo diría pero no lo sé, no lo puedo decir", ha comentado Nadal a los periodistas.

Foto: Isaac Buj / Europa Press