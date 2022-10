Telediario 2 Prades: "Carmen Martín siempre tendrá las puertas abiertas" El entrenador de la selección española de balonmano, José Ignacio Prades, ha explicado a RTVE la convocatoria de las Guerreras para el próximo... 00:01:01 Recomendado para todos los públicos

Prades: "Carmen Martín siempre tendrá las puertas abiertas" Recomendado para todos los públicos VO Sinopsis El entrenador de la selección española de balonmano, José Ignacio Prades, ha explicado a RTVE la convocatoria de las Guerreras para el próximo Europeo con cinco debutantes en un gran torneo y la ausencia de algunas veteranas, empezando por la capitana Carmen Martín, que no estará por decisión propia. "Siempre tendrá las puertas abiertas", ha dicho Prades. Ficha técnica Géneros Deportes Idiomas Castellano

[an error occurred while processing this directive]