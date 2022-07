Dos agentes de la policía local de Estepona condenados a dos años de cárcel por abusar sexualmente de una joven de 18 años no irán a prisión. Así lo ha acordado la Audiencia Provincial de Málaga, que los condenó por abuso sexual y no por agresión tras un acuerdo entre Fiscalía, acusación particular y los propios condenados. A pesar de que los agentes la obligaron a mantener relaciones con ellos, la mayoría de magistrados creen que es poco probable que reincidan y a cambio les impone que hagan un curso de educación sexual.