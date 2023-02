Sanción de 2 partidos a Paulista por su patada a Vinicius

Dos partidos de sanción es el castigo que el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto a Gabriel Paulista por su patada sobre Vinicius que le costó la expulsión en el Madrid-Valencia de este jueves. El comité sanciona al valencianista aplicando el artículo 130.2 del Código Disciplinario "por violencia con ocasión de un partido". El brasileño ha pedido disculpas por esa acción en su cuenta de Instagram: "Acepto la crítica y la tarjeta roja, no estoy orgulloso. Soy un jugador contundente, pero noble. Respeto a Vinicius y no fue nunca mi intención hacerle daño. Estamos sufriendo mucho en este gran club, viviendo una situación muy difícil y los sentimientos están a flor de piel. A veces resulta difícil controlar los nervios. No los controlé y pido disculpas de corazón".