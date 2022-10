Una mujer rusa que quiere proteger su identidad cuenta al Telediario cómo ha cambiado su país desde febrero. Asegura han reclutado a una persona de su familia, pese a que no quería ir a la guerra. También llamaron a la puerta de otro familiar, cuenta, pero este no abrió la puerta. Hablar con los periodistas de TVE, explica, es su forma de protesta. "Es mi manera de decir lo que pienso, de expresar mi protesta, mi rechazo, a esa guerra que, repito, vergonzosa, que es inhumana, que yo no entiendo por qué está pasando", asegura.

Foto: RTVE