Messi: "No vuelvo al Barça; iré al Inter Miami"

El argentino Leo Messi anunció este miércoles su decisión de firmar por el Inter Miami de la Liga Estadounidense de Fútbol (MLS) tras descartar las opciones de regresar al Barcelona o de firmar por el Al-Hilal saudí. Así lo confirmó en una entrevista conjunta, realizada en su domicilio parisino, con los rotativos barceloneses Mundo Deportivo y Sport. "Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", dijo. Miami no lo confirmó, ha sido el propio Messi. Una Liga, la MLS, que es más competitiva que la de Arabia Saudí. "Si por el fuera, estaría ya aquí", comentaba Jordi Alba sobre el posible fichaje al Barsa, que finalmente ha quedado en nada.