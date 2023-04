José Luis Mendilibar se ha reivindicado en la víspera del Manchester United-Sevilla de Europa League al ser preguntado por un periodista por su debut europeo: "Por cómo lo dices parece que me ha tocado en una tómbola.Si estoy aquí es porque a quien me ha contratado le gusta mi trabajo", dijo el técnico vasco, que aseguró que el objetivo en Old Trafford es ganar. En un tono parecido se manifestó Ivan Rakitic: "No venimos a salir vivos para la vuelta sino a sacar un buen resultado. No nos faltan ganas y esta es nuestra competición", concluyó el croata.