Después del conciertazo de Metálica, hoy la musica sigue sin dejar de sonar en el Mad Cool...Bandas consagradas que comparten cartel con otras más desconocidas en un festival que no se ciñe solo a un estilo...Este es un festival que no deja de sorprender y entre las sorpresas, el regreso de la mítica banda Locomía, pero reinventada...Otros tres días por delante, con conciertos tan esperados como el de la banda británica Muse, para que la música no deje de brillar...