Klopp se aferra a la posibilidad de remontar al Real Madrid

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, dice que va a intentar remontar la eliminatoria de Champions League ante el Real Madrid por muy difícil que sea. "Probablemente no pasemos a la siguiente ronda. En esta sala creo que el 100% de la gente piensa que no tenemos opciones. Si soy yo el único que cree que tenemos opciones, me da igual", ha dicho Klopp antes de la vuelta de octavos en la que su equipo parte con la desventaja del 2-5 de la ida.

Foto: REUTERS