Pub 'antirruso' en Georgia: "No queremos servir a quien está de acuerdo con Putin"

Los patinadores se quedan hasta tarde en esta pista, a orillas del Kurá, el río que atraviesa Tiflis, en Georgia. Junto a él, la entrada del pub de Daina. Si el portero sospecha que un cliente es ruso, le pide que se descargue el curioso visado para rusos con un código QR que abre un formulario. Hay que marcar afirmativamente casillas como "no voté a Putin porque es un dictador", "condeno la agresión rusa a Ucrania" o "Abjasia y Osetia del Sur son georgianas". Si no, no se bebe en el de Daina. "Decidimos pedir estas visas porque queremos saber a quién servimos y cuál es su punto de vista político, no queremos servir a quien está de acuerdo con Putin", explica Cecilia, la directora del local, que asegura que es su forma de mostrar que no todos los rusos son bienvenidos.