Telediario 2 Monólogos en Kiev: el humor como escudo ante el horror de la guera

Monólogos en Kiev: el humor como escudo ante el horror de la guera Recomendado para todos los públicos VO Sinopsis El humorista ucraniano Anton Tymoshenko confiesa que la comedia es la única forma de salvar su salud mental en plena invasión rusa. Lanzó sus primeros monólogos con el conflicto como centro para recaudar fondos. Él y otros cómicos se imponen límites: se ríen sí, pero del enemigo. La Organización Mundial de la Salud calcula que una de cada cinco personas sacudidas por un conflicto está expuesta al menos durante una década a sufrir estrés, depresión, ansiedad. Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

