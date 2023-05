Ancelotti, además de hablar sobre su futuro ("Me juego una final de Copa y unas semis de Champions, no mi vida") aclaró que Alaba seguro que será alta pero en el caso de Modric habrá que esperar a sus sensaciones porque en caso de mínimo riesgo no forzará para jugar. En la previa de la final de Copa del Rey también habló en rueda de prensa Carvajal, que pidió más cuidado arbitral para jugadores creativos como Vinicius, del que valoró como ha llegado a ser uno de los mejores del mundo superando la presión de haber sido "carne de meme".