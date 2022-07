Mikel Antza, uno de los jefes de ETA en los años 90, tendrá que presentarse cada 15 días en el juzgado y no podrá salir de España. Él y la también etarra Amboto, aún en prisión, han comparecido hoy ante el juez por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, aunque ambos se acogieron a su derecho a no declarar. El magistrado investiga si fueron responsables de su muerte. Sus abogados definen sus imputaciones como un atropello, dicen que no se entiende ahora que ya no existe ETA. Foto: EFE/ZIPI