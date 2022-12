Los espectadores eligen su foto del año - RTVE.es

Aquilino 103 envidiables años...Se dispone a empezar otro...Angelita 100 y Antonio, otros 100...Tres siglos entre los tres y están hechos unos chavales...Son quizás los más veteranos en las fotos que ustedes nos han enviado...En el lado contrario, empezando en esto de vivir, por ejemplo, Noel, que debe estar descansando de ver a su abuelo, Manolo, babear...2023 ha sido el año en el se jubiló Paco y su centro de salud en Valladolid ya no fue el mismo; el año en el que se jubiló Aurea y el area de Cultura de este Telediario ya no fue la misma; el año de pachangas en el parque; de paseos intergeneracionales; el año de demostrar que juntos no hay cuesta que sea lo sufcientemente empinada...