Las últimas propuestas visitan Madrid en 'Danza en la villa'

El Telediario de TVE se adentra en 'In the still of the night' (En la quietud de la noche), una pareja que rememora un profundo amor que les unió. La bailarina Lucía Lacarra, Premio Max en 2022 por esta interpretación, junto al bailarín Mathew Goldin, es la autora de este espectáculo que fusiona danza, artes visuales y sus emociones más profundas e íntimas. Es una de las últimas propuestas que visitan Madrid en 'Danza en la villa'.