Con la economía china golpeada por los estrictos confinamientos, el estado financiero de muchos bancos es delicado. En este contexto, este lunes se han dado protestas frente a la sede provincial del banco central en Zhengzhou, al oeste China, en un país en el que manifestarse está prácticamente prohibido y donde la policía ha disuelto con violencia una concentración de cientos de ahorradores que exigían recuperar su dinero.

Foto: Handout / Courtesy Of An Anonymous Source / AFP) / - China OUT