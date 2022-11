Joe Biden y Xi Jinping se reunen antes de la cumbre del G20

Los líderes de Estados Unidos y China se han reunido en el marco de la cumbre del G20. No ha sido para hablar de Ucrania ni de negociaciones de paz, según la Casa Blanca, sino del riesgo de una escalada y de las consecuencias que tendría el uso de armas nucleares. Taiwán ha sido uno de los temas del encuentro. Para Pekín es una línea roja que Washington no debe cruzar. EE.UU. teme una invasión, aunque no inminente, y acusa a China de agresividad.

Foto: EFE/EPA/XINHUA /LI XUEREN