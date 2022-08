El Barcelona, a contrarreloj para inscribir a los fichajes

Robert Lewandowski está llamado a ser el contrapeso de Karim Benzema en el Barcelona, pero a dos días del estreno contra el Rayo, el Barça todavía no ha inscrito ni al polaco ni a ninguno de sus fichajes. Hay varios clubes con el mismo problema. Si el Barça quiere perpetuar los éxitos del verano y ver de nuevo un gol de Lewandowski pero en la liga, deberá buscar nuevas fórmulas para inscribirle. A él, a Raphinha y a Koundé. Kessié y Christensen tienen una cláusula por la que podrían quedar libres si finalmente no son inscritos. Una lista a la que se suman las renovaciones de Dembelé y Sergi Roberto. Barça y Betis son los únicos clubes que aún no han podido inscribir a nadie todavía y probablemente los verdiblancos, si no consiguen vender a nadie, no lleguen a la primera jornada con sus tres fichajes del verano listos para debutar.