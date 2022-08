El dibujante y guionista Álvaro Martínez ha ganado un Eisner, un premio considerado como el Oscar del mundo del cómic, que se entrega en San Diego, Estados Unidos. Lo ha ganado por una serie gráfica de terror ambientada en España, The Nice House on the Lake, creada junto al guoinista norteamericano James Tynion. La venta del cómic ha alcanzado ya el millón de ejemplares.