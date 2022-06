La zona más afectada por el terremoto en Afganistán ocurrido en la madrugada del miércoles es de difícil acceso. Los equipos de rescate no lo están teniendo nada fácil para llegar a las zonas más afectadas. Con cuentagotas evacúan a algunos heridos en helicóptero y a otros por carreteras que, en su mayoría, no están en buen estado. A la dificultad física de enviar ayuda a esta zona montañosa, se une que, desde que los talibanes volvieron al poder hace un año, no hay mucha que ofrecer, porque la mayoría de las agencias internacionales y ONGs se marcharon del país. Desde el gobierno han pedido colaboración internacional: "Es muy difícil para nosotros responder a una situación así".