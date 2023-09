Telediario 2 en cuatro minutos - 04/09/23 - RTVE.es

La DANA ha dejado tres muertos en la provincia de Toledo. Otras tres personas están desaparecidas: una también en Toledo y dos en Madrid. La última víctima mortal es un hombre de 50 años. Lo han encontrado en un arroyo en Camarena. Los daños materiales son cuantiosos. -- Las fuertes lluvias han causado estragos, sobre todo en Madrid y en Castilla-La Mancha, que han pedido la declaración de zona catastrófica para los municipios más afectados. En Cuenca ha seguido lloviendo con fuerza. Allí, las riadas han obligado a desalojar Buenache de Alarcón. Y los retrasos han seguido afectando a trenes y aviones en buena parte del país. -- Yolanda Díaz y Carles Puigdemont se han reunido en Bruselas. Es la primera reunión en persona de un miembro del Gobierno con el expresidente catalán desde que se fugó en 2017. El Ejecutivo necesita a Junts para la investidura aunque, según el PSOE, la vicepresidenta Díaz ha ido en nombre de Sumar. Explorarán todas las soluciones democráticas, dicen. El PP ha cargado contra la cita. -- Agosto y el final del verano no dejan buenos datos para el empleo en nuestro país. Se destruyeron 185.000 puestos de trabajo. Aunque el número de ocupados sigue por encima de los 20.700.000, el dato más alto para un mes de agosto. El paro subió en 24.800 personas después de cinco meses seguidos de bajadas. -- Putin se niega a reactivar el acuerdo con Ucrania para exportar grano si no se permiten otras exportaciones agrícolas rusas. El presidente turco Erdogan, principal mediador entre Rusia y Occidente, no ha logrado convencerlo.