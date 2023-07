Telediario 2 en cuatro minutos - 28/07/23 - RTVE.es

El voto de los españoles en el extranjero no modifica de momento el reparto de escaños en las generales -- La caída de las exportaciones hizo que la economía española echara el freno entre abril y junio: creció un 0,4%, una décima menos que en el primer trimestre -- Concentración de repulsa en Girona por el crimen machista de Carla, una joven de 27 años -- Las protestas contra el gobierno no cesan en Perú. Hoy celebran el día de la independencia entre paros, bloqueos y marchas hacia la capital -- La multinacional sueca Boliden NO tendrá que pagar los 89 millones de euros que le reclama la Junta de Andalucía por el vertido tóxico de Aznalcóllar -- Muchos comienzan hoy sus vacaciones de agosto y eso se ha notado durante todo el día en estaciones y aeropuertos -- La huelga en Hollywood fuerza otro giro de guión