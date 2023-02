Telediario 2 en cuatro minutos -20/02/23 - RTVE.es

El presidente de Estados unidos ha estado hoy en Kiev, en una visita no anunciada y simbólica -- Pánico en Turquía por otro terremoto de magnitud 6,3, en Hatay, la misma zona fronteriza con Siria donde hace dos semanas dos devastadores seismos causaron más de 47.000 muertos -- Aquí en España, han dimitido la número dos de Transportes y el presidente de Renfe por la polémica de los trenes de Cantabria y Asturias... que no cabían por los túneles -- Primera reunión de Agricultura con los sectores de toda la cadena alimentaria para analizar la subida de precios de la cesta de la compra -- Distribución e industria niegan beneficios extraordinarios. -- A partir del año que viene ya no habrá que sacar los líquidos ni los aparatos electrónicos de las maletas en los controles de seguridad de los aeropuertos -- Hablaremos también de los libros infantiles de Roald Dahl, como Matilda o Charlie y la fábrica de chocolate -- La Palma se ha vestido de blanco por la fiesta de los indianos.