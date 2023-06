TeleCantabria2 - 26/06/23



La sesion de investidura de María José Sáenz de Buruaga tendrá lugar los proximos jueves 29 y viernes 30 de junio en la sede del Parlamento regional. Asi lo han decidido hoy la Mesa y Junta de Portavoces una vez oido el portavoz del Partido socialista al término de la serie de consultas con los partidos politicos con respresentacion en la cámara regional.

De no obtener el apoyo mayoritario, como es previsible, la sesión se trasladará al lunes donde Saenz de Buruaga obtendría la mayoría simple con la abstención del PRC.



En el día internacional contra el consumo de drogas la fundación Proyecto Hombre ha leído e interpretado un manifiesto, al que se ha sumado la Alcaldesa de Santander. Quieren poner en relevancia la importantancia en la prevención, ya desde primaria en los colegios, y evitar la estigmatización sobre las personas que necesitan tratamiento. Precisamente las mujeres acceden menos a estos tratamientos....

Y para concluir la semana de la música, el Centro Botin ha lanzado el reto de hacer una versión coral e improvisada del -WE WILL ROCK YOU- de Queen. Lo ha llamado "coro efímero", porque solo ha durado lo que dura la versión, dirigida por el compositor Esteban Sanz... Arte, creatividad, verano y música bajo el Pachinko con el único acompañamiento de una bateria y un piano y una letra elaborada gracias a las aportaciones de los participantes.