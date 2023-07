TeleCantabria2 - 25/07/23



Santander celebra su Semana Grande con las calles llenas de gente y la restauración a plena actividad, sin embargo los hoteles no alcanzan el nivel de ocupación que esperaba el sector... La asociación de empresarios está recogiendo quejas de hosteleros de que, a pesar de que recortan precios, no acaban de llenar sus establecimientos en lo que llevamos de semana y que gracias a la celebración a partir del jueves de la cumbre europea en la ciudad, salvaran esta temporada clave para su facturación.



César Pascual mantiene la fecha de tres meses para conocer los resultados de la auditoría al Servicio Cántabro de Salud... El consejero cree que la participación de la sanidad privada en la pública garantiza su futuro y asegura que es necesario territorializar el Plan de Mejora de la atención primaria para adaptarlo a la realidad cántabra... En declaraciones a TVE en Cantabria, AFIRMA que los pacientes deben acostumbrarse a que la atención no siempre sea personalizada en los centros de salud.

En Silió, como cada AÑO han pinado su maya... Dos robles unidos de unos 30 metros y un peso de unos 2.500 kilos.... Una treintena de mayeros cumplieron esta tradición ancestral de origen celta cuyo objetivo es "fertilizar la tierra de las tradiciones"... A pesar de la intermitente lluvia centenares de vecinos y visitantes se acercaron hasta la plaza y aguantaron hasta que la maya pudo tocar el cielo... en un año muy especial con un sentido recuerdo a Vicente Terán, el 'Tin', quien ha arraigado la fiesta entre los cercanos...