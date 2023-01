Telecantabria2 - 25/01/23



Cerro Airo, Alsa y Bustafrades, tres de los proyectos de parque eólico que han solicitado instalarse en Cantabria, han perdido hoy su derecho de acceso a la red eléctrica, por lo que deberán participar en futuras subastas. Esto ha ocurrido porque en esta fecha se cumple el plazo para la obtención de la declaración de impacto ambiental, que otorga el gobierno de la comunidad, y que aún no ha sido informada. Hay otros seis parque pendientes del mismo trámite que no se ven afectados porque aún no han solicitado la conexión a la red

Hoy se ha inaugurado en Santander el seminario del programa europeo Interreg Sudoe. Durante dos días más de 450 profesionales europeos participarán en estas jornadas, junto a autoridades de los gobiernos de España, Francia, Portugal y Andorra. La capital cántabra será el punto de encuentro del lanzamiento oficial de este programa, dotado con 154 millones de euros, con el objetivo de estrechar lazos y abordar problemas comunes en los territorios. A lo largo de este informativo conoceremos más detalles.

Música y solidaridad. El festival Sónica, uno de los habituales en Cantabria va a donar parte de los fondos recaudados al instituto IDIVAL para la investigación del cáncer. Se va a destinar la mitad de lo recaudado de los vasos que se vendan o donativos directos de los propios invitados al festival. Otra de las iniciativas comenzará esta próxima semana. Un proyecto en el que se ha involucrado de forma directa la cantante DREI....