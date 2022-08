Telecantabria2 - 17/08/22



El Ayuntamiento de Santander desarrollará cerca de 50 actuaciones en la franja que va desde el aparcamiento del Racing hasta la Virgen del Mar. Invertirá casi 4 millones de euros hasta el año 2024 procedentes de fondos europeos y primará aspectos como la transición verde, eficiencia energética, transición digital y competitividad. Tratará de vertebrar una oferta turística sostenible y potenciarla en los barrios de Cueto, Monte y San Román con especial incidencia en habilitar aparcamientos disuasorios. El Plan lo han presentado hoy las tres administraciones implicadas.

Hacía mucho que no veíamos llover como lo está haciendo hoy pero el pronóstico de la agencia estatal de meteorología indica que este episodio, aunque relativamente intenso, durará poco. Se ha activado la alerta amarilla porque se esperan acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, que podrían ser superiores en algunas zonas, como los valles pasiegos. De cara al fin de semana no se esperan ya precipitaciones importantes. Así que la lluvia caída no será suficiente para paliar la situación de sequía en un verano que esta siendo mucho más cálido de lo normal