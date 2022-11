Telecantabria2 - 14/11/22



Los médicos de Atención Primaria han decidido hace unas horas en asamblea continuar la huelga convocada desde hace ocho días, porque no aceptan el preacuerdo que alcanzaron con la Consejería de Sanidad el pasado viernes.

El principal escollo son las agendas, porque aunque en el borrador de preacuerdo se recoge un limite de 35 pacientes, quieren garantías de que no van a ser responsables del numero 36 y se niegan a que no se les permita citar.

El Sindicato Médico llevará al encuentro previsto para esta tarde con Sanidad el planteamiento de la asamblea y quiere que se establezca un protocolo para que el paciente 36 no quede desamparado.

Normalidad en las carreteras de Cantabria en la primera jornada del paro indefinido convocado en solitario por la Plataforma en Defensa del Transporte. Solo dos empresas han solicitado escolta para desempeñar hoy su actividad. (COLAS)No ha habido presencia de piquetes ni incidentes en los poligonos de la región, con la excepción del incendio de la pasada madrugada en Villanueva, que ha calcinado siete remolques y cuatro cabinas de camión . Todos los vehículos pertenecen a una empresa familiar de Villaescusa y estaban estacionados en una explanada del casco urbano de la localidad. El fuego ha sido sofocado por Bomberos de Santander y del 112. La Guardia Civil investiga su autoría y si tiene relación con la convocatoria del paro en el sector.

El fútbol cántabro ha vivido el ambiente de copa del rey este fin de semana. Gimnástica, Vimenor y Velarde lucharon para dar la sorpresa ante equipos de superior categoría, pero finalmente, en esta ocasión, David no pudo con Golliat. Los tres representantes de nuestra comunidad perdieron, pero plantaron cara al Sevilla, Mirándes y Oviedo.