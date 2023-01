Telecantabria2 - 11/01/23

La falta de lluvia y nieve deja su huella en el Pantano del Ebro que está al 27 por ciento de su capacidad, solo 143 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Esto lo sitúa en nivel de Alerta, según la Escala de Escasez, si bien no está comprometido el abastecimiento de agua para consumo.

El ministro de Cultutra, Miquel Iceta, ha visitado la antigua sede del Banco de España en Santander, donde se ubicará la exposición del archivo Lafuente. Las obras en el edificio comenzarán previsiblemente en primavera y las afrontará, en principio, el ayuntamiento de Santander. Junto al Centro Botín y el Espacio Pereda, se espera que con este nuevo centro museístico la ciudad tenga mayor proyección internacional.

La reducción en dos horas del cierre de los establecimientos de ocio nocturno en Torrelavega no ha satisfecho a ninguna de las partes. Tanto los hosteleros como los vecinos consideran que es un "parche". Una medida politica del ayuntamiento de la Capital del Besaya, que no resolverá los problemas de convivencia entre quienes quieren disfrutar de la noche y los residentes que reclaman su derecho a un descanso. La medida -que no incluye los fines de semana-, tendrá un periodo de prueba de seis meses.