TeleCantabria2 - 04/10/23



La factoría seg automotive invertirá más de 20 millones de euros en su fábrica de Treto de los cuales 9 millones provendrán del programa moves singulares financiados con fondos nextgeneration de la UE. Una inversión que permitirá crear una nueva línea de montaje para fabricar íntegramente el alternador híbrido BRM en las instalaciones cántabras. Entrará en funcionamiento, previsiblemente, a mediados de 2024

La verja ornamental del cementerio de Comillas, una joya modernista del siglo XIX, esta a la espera de que se resuelvan los problemas logísticos que plantea su regreso a la villa para ser fijada de nuevo a las puertas de acceso al camposanto.

Sus estructuras moviles, pesan cerca de 2 toneladas, estan retrasando un traslado que pone fin a su estancia en un taller astuariano para una recuperación a la que la Iglesia de Comillas ha destinado algo más de 50.000 euros. El escultor del hierro Antonio Sobrino le ha devuelto el esplendor

Nueva derrota del Racing fuera de casa, esta vez por dos a cero frente al Tenerife. Fue un partido similar al disputado en Butarque en el que los chicharreros no tuvieron que emplearse a fondo para pasar por encima de un Racing anodino y con una actitud muy diferente a la de los primeros partidos de la temporada. No han saltado las alarmas pero, si los cántabros no mejoran la imagen el sábado contra el Spórting, quizá haya que empezar a preocuparse.