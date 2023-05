TeleCantabria - 30/05/23



El presidente en funciones y máximo responsable del PRC, desde la misma noche electoral, da por sentado el pacto entre PP y VOX, lo que algunos regionalistas interpretan como un "cerrarse puertas que la formación no debe permitirse". El primero en varbalizarlo ha sido Pablo Diestro, que acaba de repetir victoria como alcalde de Reocín por mayoría absoluta. Considera que el PRC no puede renunciar a la posibilidad de gobernar con el PP y si finalmente no pudiera darse un acuerdo que no sea -añade- por no haberlo intentado.



Para el líder socialista en Cantabria, Pablo Zuloaga, le parece un gran acierto el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio y anuncia tras la reunión hoy de la Comisión Ejecutiva Regional, que desde ya se pone en marcha toda la maquinaria del PSOE cántabro para afrontar estos nuevos comicios. A nivel regional, Zuloaga, ha señalado que han mantenido varias conversaciones con Miguel Ángel Revilla para llegar a acuerdos de equipos de gobiernos municipales como han mantenido hasta la fecha.