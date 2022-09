Telecantabria - 29/09/22



Rodeado de una amplia representacion del mundo rural, el consejero Guillermo Blanco ha reaccionado hoy con "respeto" pero tambien con enfado a la decision de Tribunal Superior de Justicia de suspender de forma cautelar las autorizaciones para la caza selectiva de lobos. Blanco ha señalado que estudiarán el auto judicial -y el voto discrepante de una magistrada-, para decidir nuevas resoluciones de extracciones en "los lugares donde haga falta". Una decisión que si ocurre, volverá a ser recurrida por la asociación Ascel.

En cualquier caso, el consejero Blanco -muy molesto tambien con el ministro Luis Planas- espera que la Audiencia Nacional les de la razon o a que un cambio de gobierno defienda los intereses del sector...

El Presidente de CEOE-CEPYME en Cantabria ha valorado las ayudas del Ministerio de Industria a las empresas electrointensivas cántabras, once millones doscientos mil euros que, según Enrique Conde, no atacan el origen del problema y no son más que una contribución puntual. El responsable de los empresarios cree que es Europa quien debe tomar decisiones más profundas intentando que Ucrania y Rusia negocien una salida al conflicto.