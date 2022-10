Telecantabria - 26/10/22



Revilla repite. Se lo comunicó ayer al comité ejecutivo de su partido y lo ha explicado hoy ante los medios de comunicación. Lo hace porquese lo piden los 63 miembros de ese organismo, porque los informes médicos son favorables, porque no quiere rehuir las responsabilidades políticas de un momento tan incierto y porque -añade- si no se presenta puede producirse una involución autonómica en el caso de que VOX entre en el gobierno. Revilla admite que puede parecer sorprendente su candidatura, pero al mismo tiempo supondrá que el partido sume. Se ha comprometido a perfilar la sucesión a lo largo de la pròxima legislatura y cree que su partido no obtendrá menos escaños que en la anterior.

Y el Partido Popular ha criticado la decisión de Revilla, porque opinan que no va a servir para impulsar proyectos interesantes para la región, sino solo para que el presidente, en caso de ser elegido, vuelva a ocupar el despacho de Peña Herbosa.