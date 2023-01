Telecantabria - 25/01/23



Cerro Airo, Alsa y Bustafrades, tres de los proyectos de parque eólico que han solicitado instalarse en Cantabria, han perdido hoy su derecho de acceso a la red eléctrica, por lo que deberán participar en futuras subastas. Esto ha ocurrido porque en esta fecha se cumple el plazo para la obtención de la declaración de impacto ambiental, que otorga el gobierno de la comunidad, y que aún no ha sido informada. Hay otros seis parque pendientes del mismo trámite que no se ven afectados porque aún no han solicitado la conexión a la red

Más de 90 mil jubilados perciben una pensión contributiva en Cantabria. Este mes cobrarán una media de 1.456 euros, un incremento de 114 euros respecto a la anterior. La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, sostiene que esta revalorización responde al compromiso del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, para que los más perjudicados en las crisis, no pierdan poder adquisitivo.